南韓運港包裹藏120萬外幣　2非本地漢涉走私被捕

執法部門上周五(17日)在香港國際機場貨運站，查驗一件從南韓抵港、報稱為衣服和書本的空運郵包，經X光檢驗後，發現郵包內藏有大量未經申報的外幣現金，藏於雜誌內作掩飾，該些現金折算後總值約120萬港元。

執法人員於昨日(20日)展開監控遞送行動，在大角咀拘捕2名持旅遊證件的48及51歲非本地男子，懷疑他們安排輸入這批現金，但沒有向相關部門申報。相信2人利用一個工廈的廢棄工場，接收這批未經申報的現金，涉嫌違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》。根據條例，進口或出口大量同屬一批次貨物的現金類物品，若果超過12萬港元，須透過網上「現金類物品申報系統」預先向執法部門申報。今日(21日)該2名非本地男子被控一項「安排輸入未經申報的大量貨幣及不記名可轉讓票據（現金類物品）」罪名，明日(22日)在西九龍裁判法院提堂。

執法部門調查得悉，該2名非本地男子收取該批外幣現金物品後，會到涉案工廈附近一家找換店，將該批外幣兌換成港幣，再分發給其他人士。執法部門表示，若有人處理犯罪得益，會向律政司諮詢法律意見，落案起訴相關人士從事「洗黑錢」活動。執法部門會積極向海外的執法機關交流，追查這批外幣現金來源、是否與犯罪得益有關聯等。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。