34諮詢站自周五起投入服務　助車主申請「易通行」

青沙管制區(尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道)將由5月7日清晨5時起實施「易通行」。運輸署今日(21日)宣布，由本周五(24日)起，在全港設立34個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式。而截至昨日(20日)，當局已發出超過48萬個已完成申請的車輛貼。

車主屆時需提供香港身份證號碼；車牌號碼；在運輸署登記的電子聯絡方式。運輸署已由2月17日至24日去信全港約80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式。車主可帶備該信件到諮詢站；以及選定包括信用卡、銀行轉帳、或指定儲值戶口等繳費方式。

署方表示，其中25個諮詢站將設於港鐵站，服務時間為每日上午9時至晚上9時；另外9個位於新界的諮詢站則設於民政事務總署，服務時間為周一至五早上九時至晚上7時，公眾假期除外。此外，除現時由隧道費服務商提供的4個客戶服務中心外，在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設的兩個的士專屬服務站亦已投入服務，進一步方便的士業界辦理車輛貼和司機卡。