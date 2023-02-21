歐盟通行證機制的本地新冠紀錄　3.7起可供下載作出行用途

市民由3月7日起，可下載適用於「歐盟數碼新冠通行證機制」的本地疫苗接種、檢測或康復紀錄。

隨着新冠疫情趨緩，港府推出感染通知應用程式「安心出行」已於今年初壽終正寢。當局今日(21日)公布，由3月7日起，市民可透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統或「智方便」流動應用程式，下載適用於「歐盟數碼新冠通行證機制」的本地疫苗接種、檢測或康復紀錄作出行用途。發言人提醒，市民出行前須先了解目的地的最新入境規定，包括疫苗接種或檢測的要求。

港府表示，「通行證機制」在歐盟27個成員國和約50個參與國家及地區之間認可通用。經完成技術對接後，歐盟今日宣布將香港發出的指定規格紀錄納入「通行證機制」，由香港發出並符合指定規格的疫苗接種、檢測或康復紀錄，獲歐盟成員國和「通行證機制」參與國家及地區認可，持有人可以電子方式展示，或打印電子紀錄為紙本，作出行之用。

由3月7日起，持有有效本地疫苗接種、付費檢測或康復紀錄的市民，可通過新冠紀錄系統，輸入身份證明文件號碼及系統要求的其他資訊，下載適用於「通行證機制」的相關紀錄，又或先以「智方便」流動應用程式確認身分，然後下載相關紀錄。