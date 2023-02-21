政Whats噏：早前中招搵播菌真兇　梁君彥賴係張宇人

香港正逐步復常，確診個案大幅回落。仲記得喺疫情爆發期間，部分議員亦先後染疫，包括立法會主席梁君彥。相隔兩個月，梁君彥今日(22日)喺一個飯局中重提呢件事，就講明自己中招要賴身兼行政會議成員嘅飲食界議員張宇人。

點解同張宇人有關？回一回帶先，張宇人喺舊年12月21日確診，而20號就返過立法大樓，喺8樓嘅議員辦公室逗留過，亦喺7樓會客室開過會，而翌日即係22日梁君彥快測結果為染疫，跟住要進行隔離，梁君彥21日喺立法會大樓，當日快測結果係冇染疫。

雖則兩個人21日冇喺立法會大樓接觸過，應該同染疫冇關係。但梁君彥話喺染疫之前嘅周日，佢同張宇人出席一個婚宴，兩人同枱但隔開一個位坐，而在席有兩對友人夫婦。當晩嘅婚宴後，隔咗兩日，張宇人先中招，而翌日佢亦染疫。

咁都冇證據係張宇人播疫架？佢哋仲隔位坐添！梁君彥話事後得知，佢朋友司機個仔見過張宇人，仲幫佢喺街頭影相，而司機個仔事後亦中招。呵！原來呢個先係關鍵。梁話佢同朋友司機個仔冇接觸過，好明顯係張宇人散播病菌，經過抽絲剝繭後，鎖定係張宇人傳染佢，仲話自己中招，「我賴佢」。梁君彥仲話中招後，抗體大增高達12000，醫生同佢講打針都冇咁高呀！

中咗招嘅議員已全部康復，但冇確診過嘅議員有乜嘢「護體」方法呢？有一種講法係飲茅台可以防中招，話可能係有殺菌作用喎。唔係啩？眾所周知，議員吳永嘉(Jimmy)鍾意飲茅台，而佢冇中招亦可能同飲茅台有關。政圈流傳話Jimmy有次出席一個活動，同枱嘅人有飲紅酒、白酒同啤酒，而佢同幾個朋友就飲茅台，事後包括Jimmy在內飲茅台嘅朋友全部冇事，而飲其他酒嘅朋友就中晒招。究竟茅台係咪有咁嘅功效，真係不得而知，所以大家當係一側趣聞算嘞！