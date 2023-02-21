入境處3月6日延長4登記處服務時間　處理內地海外返港換證申請

全港市民換領身份證計劃展開4年後，入境處早前因應情況延長換證期限至3月3日，3月4日後市民可轉往人事登記處辦理申請及領證手續。首席入境事務主任(人事登記)翁碧霞今日(21日)交代計劃完結後安排，留意到中港恢復通關後，不少在內地或海外人士回港換證，網上預約有困難，故作出特別新安排，於計劃完結後，3月6日起延長4間人事登記處服務時間，以處理相關申請。

翁指出，3月6日起延長4間人事登記處的服務時間，包括港島、九龍、觀塘人事登記處，星期一至六提早8點開放，延至晚上10時完結。其中星期一至五下午4時半後、星期六中午12時半後，開放名額供未申領新身份證人士預約，市民可經網上及入境處流動應用程式申請，此舉確保不影響正常服務。她又提到，疫情前人事辦事處每周平均處理1萬宗申請，下月延長服務時間後，目標是提升8成，每周平均處理1.8萬宗申請。

她續稱，截至今年2月中旬，處方已簽發791萬張新智能身份證，又指目前港府未有計劃宣告舊款身份證失效，故呼籲在海外市民毋須急於回港換證。她又指，留意到有市民已申請新身份證但未領證，處方會以sms短訊及寄信通知相關市民 ，如3月3日後如仍未領證，會將相關證件分發到全港6間人事辦事處，市民屆時要去指定辦事處領證。