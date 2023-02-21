河套區建設進度落後　議員關注方艙用途　促拆卸釋放土地

香港創科發展落後，政府早前公布創新科技未來發展，指會利用在落馬洲河套區的港深創新及科技園聚焦吸引優勢策略科技產業的企業落戶香港，有議員今（21日）提出河套區建設深圳早已準備好，但香港仍然只有農地和方艙醫院，又質詢方艙醫院未來用途和拆卸時間。當局指內部正規劃方艙醫院拆卸時間，希望盡快還原創科發展用途，又表示會爭取今年內一部分河套區用地開始招商引資。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，第一批次8座大樓的港深河套區的科技創新合作區會分階段落成，其中3座預計可於2024年底啟用，現正於內地討論一區兩園中的、物資資金、數據、人員流通的創科合作跨境政策；而香港科學園深圳分園亦可在今年上半年啟用。

議員陳穎欣指深圳早已準備好相關設施，唯一河之隔的香港仍然是農地和方艙醫院，又指拆卸方艙醫院很浪費，建議當局可供國藥企業作臨床試驗用途。張回應指會以「新香港速度」加速河套建設，亦會參考內地、海外產業園營運方式，今年內先有一部分創科用地開始招商引資，加快步伐，而臨床醫療試驗有相應配套標準，相信方艙醫院未必適用。議員葛珮帆亦敦促政府將方艙醫院搬走以釋出土地，張指政府內部正討論拆卸時間，會盡快還原創科發展用途。