內地女經「高才通」來港預約產子　網上分享攻略捱批

為吸納人才來港工作，港府去年宣布推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」。惟近日有內地女網民於網上分享指，聲稱自己已懷孕27周，透過高才通計劃來港預約醫院產子。有內地網民嘩然指「別人讓你去工作，你去生孩子」，又斥她「做壞規矩」，恐令計劃叫停。

涉事女網民Helen來自浙江省杭州市，她日前於內地社交平台小紅書發表文章，題為「蹲5月一起去香港生產的姐妹」，內容透露自己早前申請高才通計劃，僅4天便取得通行證，指「雖然沒有別人的四小時那麼快，但是效率很高了」。連同杭州出入境管理局簽注已發出，她指來港通關後則預約醫院，更表示「有沒有一起的呀」，在網上尋找同樣計劃來港產子的內地媽媽。

該女網民昨日(20日)再分享「攻略」，指她當日早上6時半已抵達深圳北，經落馬洲支線/福田口岸入境，因懷孕在身而耽誤半個多小時才取得入境紙。由於她一直在內地居住，她抵港後先後前往民政事務處宣誓地址證明，以及在家計會開設懷孕證明，隨即再辦理身份證，然後同日前往沙田威爾斯親王醫院預約產子。事件引發不少內地網民表示失望，有人嘆指「我也驚呆了，沒有吸引來人才，吸引來一堆生孩子的…真會鑽空子」，揶揄事主「走漏洞」。