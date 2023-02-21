HIV感染者身心健康受關注　機構鼓勵主動與醫護溝通

隨着醫學科技進步，HIV(愛滋病毒)感染者的壽命與常人接近，故患者身心健康近年更備受關注。生物製藥公司吉利德科學與香港愛滋病基金會的機構，去年5月以訪談形式調查香港及新加坡的HIV感染者治療期間面對的情緒、健康挑戰，發現大多受訪者都忽略了精神健康，即使長期受睡眠困擾，亦沒有向醫護提及，在溝通處於被動角色，易影響治療效果。

由1984年至今，香港已累積11,539宗HIV感染呈報個案，其中衞生防護中心於2022年首3季共收到307宗個案。現年25歲的HIV感染者Colby於大學一年級時確診，他坦言自己是一名男同性戀者，當時與男友一同去檢查，「知道個刻整個人崩潰，好大打擊」。他指，感染初期自己較關注病情，但其後開始發現「成日覺得自己好差、無朋友」，始發現問題不在病情，而是與情緒、自身形象有關，其後有尋求醫院社工協助，在大學亦有參與同伴支援小組，方令情緒問題解決。

香港愛滋病基金會聯席副主席、感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，隨着治療日益進步，HIV感染者的壽命持續延長，接近常人水平，故除了控制病情，亦需要注重長遠健康及對慢性疾病的管理。HIV感染者無論病毒是否受控，都會較常人易受慢性疾病威脅，尤其有較高機會患上心血管及腎臟疾病，例如患心肌梗塞較常人高出一倍，患腎病亦會高出3倍。他又指，自己作為醫生，認同大多數病人不會主動提出情緒或社交生活的困擾，僅被動接收醫生提供的資訊，例如講解病情、解釋病毒量等，診症期間醫患互動不多。他提醒，雖然愛滋病的歧視問題已愈來愈少，惟「始終不似其他疾病，可以好樂意分享從以得到支援」。

香港愛滋病基金會項目副總監黃文達亦表示，HIV感染者最大困難是面對精神情緒及社交方面的問題，雖然一般都會建議病者勇敢尋求協助，但由於大多患者都不會想讓別人知道自己患此病，故「有事都難以分享」，甚至變成社交障礙。他建議，政府及相關機構應加強教育，讓感染者懂得更注重個人心理健康，及提升對慢性疾病的關注；又鼓勵他們主動跟醫護人員溝通，多了解自己健康狀況。