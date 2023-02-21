交諮會滿意將藍隧道分流表現　料區內交通能配合規劃需求

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路自去年12月通車，政府今（21日）向交諮會匯報指，開通初期的交通大致暢順，5條新增行經將藍隧道的專營巴士路線亦運作暢順。交諮會主席張仁良認為，藍隧道有效地分流部分將軍澳隧道的流量，大大改善將軍澳隧道的交通狀況。展望T2主幹路及茶果嶺隧道等更多運輸基建落成，預期道路網絡可配合將軍澳已規劃發展項目的交通需求。

至於港鐵去年底發生嚴重列車事故，包括荃灣綫有列車出軌甩門；將軍澳綫亦有列車因接駁位機件故障而制停。交諮會今聽取港鐵公司簡介其服務表現，包括基準表現評估、鐵路事故趨勢，以及提升鐵路安全及乘客體驗的措施。政府亦指，一直密切監察港鐵公司的服務表現，並成立獨立監督小組，監督港鐵公司就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討。

張仁良表示，港鐵為市民最常用的公共交通工具，市民對港鐵公司抱有很大的期望。委員對近期鐵路事故表示關注。除在事故後落實改善措施，港鐵公司亦須全面和完備地檢視其維修保養制度，以及加強風險管理的能力。