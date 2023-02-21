勞工處擬夏季推中暑指引　議員指嚴重情況少出現　憂難保障員工

勞工處計劃今年夏季推出《預防工作時中暑指引》，根據暑熱指數要求僱主按照訂明的準則採取預防措施，保護僱員免在工作時中暑。立法會人力事務委員會今日(21日)召開會議討論，有議員表示僱員需兼顧多種工作，關注指引如何釐定勞體級別；有議員更表示向天文台了解後，發現本港過去兩年的極端酷熱情況甚少出現，持續時間更只有數分鐘，憂慮指引未能真正保障僱員，希望能夠簡化勞動級別、暑熱指數等級，以便業界執行。

指引說明，中暑熱指數只有達32或以上，部分工種才可能需要停工，不過議員顏汶羽卻表示，經向天文台了解後，發現相關情況在過去兩年只斷續地出現了3次，而時間「加加埋埋亦只有2、3分鐘」；另外又接獲電欖塔員工反映，即使暑熱指數達標，因工作環境關係，亦未必能夠即時反應，「爬咗上電塔頂，突然收到通知話暑熱指數超標，要休息15分鐘，咁應該爬返落訂繼續係個塔頂度等呢？」。議員梁毓偉則表示，目前眾行業人手短缺問題嚴重，工友需兼顧多個工作，關注勞動量出現重疊時，指引該如何釐定。

議員周小松亦批評指引離地，舉例指機場停機坪的工作氣溫常現誤差，未能準確反映工地的實際熱壓力情況。議員林振昇建議處方，模擬暑熱指數達34或以上的情景，讓處長及一眾議員到場「做吓簡單搬運工作」，感受實況，又希望指引能夠參照「暴風及暴雨警告下的工作守則」，建議即使工友停工，僱主亦不要剋扣工資，以防影響勤工獎勵及其他津貼。

勞工處副處長馮浩賢回應時重申，指引是給予僱主僱員參考備悉，以預先計劃員工在酷熱天氣下的工作和作息時間安排，而不是「臨急抱佛腳」。他續強調，即使暑熱指數達30或以上，並不代表要立即停工休息，暑熱指數為綜合性考慮，溫度只是其中一個要素，之外還有空氣流通、濕度等。至於到指引正式推出時，將會有更多具體例子以供參考，但提醒如工友需兼顧不同工種，則應按照高勞體量計算休息時間。