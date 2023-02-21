香港故宮明設古代金飾展　穿梭中國3000年金器史

金頸鏈、龍鳳鈪、戒指等金器於現今仍為婚嫁必備的飾物，而於古代黃金製品除了於生活中應用，更於政治、跨地區文化交流，藝術扮演重要角色。位於西九文化區的香港故宮文化博物館將於明日(22日)起推出「金影華彩」展覽，展期至9月25日，期間將展出220套跨越3,000多年歷史的古代中國金器，部分珍品包括古代貴族華麗的金飾及其出行工具上的裝飾品，當中大部分器物更是首次公開展出，而年代最早的展品可追溯至公元前18世紀，堪稱為香港近年最大型的金器展覽。

金器展於香港故宮9號展廳開放予公眾參觀，連同其他展覽成人門票收費120港元，觀眾可在西九文化區網上購票平台等購買門票。該展將3,000多年的珍品分3大主題展示，首部分以《新風：草原與早期中國》，陳列公元前18世纪至漢代北方草原與中原地區的早期金器珍品，包括匈奴貴族所使用動物紋冠、鼻飲或臂釧，探討草原與中原地區的互動交流。第二部分《互鑑：吐蕃與唐》則聚焦公元7至10世紀唐朝與吐蕃王朝的金器，包括吐蕃貴族所使用、帶中原紋飾的插飾，以及唐代公主所佩戴、工藝上借鑑中西亞嵌寶方式而製成的鳳及鴛鴦銜花枝形冠飾。

至於第三部分的《融和：遼宋至明》，展區集中呈現古代中國金器製作輝煌時期的成就，展示遼宋至明代黃金製品，例如明代金鑲紅寶石的「雙龍戲珠樑冠」、元代的「菊花紋如意形簪」，呈現的本地化和民族交融特色。香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，「金彰華彩」映現古代中國獨特的貿易和文化交流與演變，器物的廣度和深度乃同類收藏罕見，相信能加深觀眾對中華民族一體多元概念的理解。