活力午餐屢傳衞生問題　已向食環提交初步書面報告

大家樂旗下的「活力午餐」小學生飯盒風波愈鬧愈大，繼昨日(20日)及今日(21日)暫停向學校供應午膳後，該公司昨表明決定不與個別中學續約；另更有學生進食相關飯盒後懷疑食物中毒。食環署表示，已再次就飯盒食物質素問題約見「活力午餐」，跟進其處理方案，同時收到供應商提交的初步書面報告。

署方強調高度重視此事，從會面及供應商提交的初步書面報告中，得悉供應商因應早前人手不足情況而增加了人手，並落實一系列保障食物質素的措施。署方這兩日再巡查了廠房，期間亦沒有發現有欠妥之處，至於未來幾天仍會每天巡查相關廠房，確保其符合牌照條件和法例訂明的衞生標準，亦會視察供應商有否認真執行書面報告中的改善措施。

該署提到，至今收到2宗由衞生防護中心轉介，分別在上周一(13日)及上周四(16日)進食涉事飯盒的懷疑食物中毒個案，共涉及4名學生。不過上周調查供應商的有關廠房時，所檢取的11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果全部合格。另外，除了上述跟進「活力午餐」飯盒食物質素的工作外，食環署亦繼續巡查全港約200間獲准供應學校午膳飯盒的持牌食物製造廠，提醒負責人處理學生飯盒的正確方法，本周內會完成巡查。

「活力午餐」則表示，明日(22日)會恢復供應學校飯盒，目前亦已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，提升其食品安全意識。此外，由即日開始，該公司會把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控；另審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全。公司也會增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。