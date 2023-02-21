18人涉傀儡保險代理案騙佣金　3.14區院答辯

18名人士涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理數百份保單，以獲2間保險公司發放佣金，因而被控串謀詐騙及串謀處理犯罪得益等罪。案件今天（21日）在東區裁判法院再提堂，其中1名涉案保險公司前分行經理，被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬港元。

今天被增加控罪的30歲被告盧彥樺，案發時為富衞人壽保險（百慕達）有限公司（下稱「富衞」）分行經理，去年6月被控1項串謀詐騙罪名。今天他被加控多1項串謀詐騙，及18項串謀處理犯罪得益罪。同案另外17名同於今天再提訊的被告，年齡介乎23歲至59歲，10人富衞時任保險代理、1人為香港永明金融有限公司（下稱「香港永明」）時任分區經理、6人為香港永明時任保險代理。他們去年10月於另一案件中被控共17項罪名，即2項串謀詐騙，以及15項串謀處理犯罪得益罪。裁判官林子勤今日批准控方申請將2宗案件合併審理。2案共涉及478份保單，詐騙佣金金額共約5,000萬元。

各被告今日毋須答辯，並獲准保釋。裁判官將案件押後至3月14日轉介區域法院答辯。本案罪行涉嫌於2016年2月至2020年11月期間發生。案發時盧彥樺與上述10名時任富衞保險代理屬同一團隊，其餘7名被告屬香港永明同一個團隊。除盧彥樺、其丈夫兼富衞保險代理郭浩良，以及香港永明分區經理郭潤芳外，餘下15名同案被告均被指為「傀儡保險代理」。他們涉嫌串謀詐騙上述2間公司，訛稱上述「傀儡保險代理」有份經手共478份保單，以致2間公司發出佣金、獎金、花紅及津貼。他們另涉處理上述由上述罪行取得之利益。涉案大部分保單最終「斷供」並告失效。

案件編號：ESCC 1075,2029/2022