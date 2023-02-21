中學下月起取消快測要求　小幼及特殊學校續撩鼻至3.15

本港學校已相繼復課，惟學生返學前仍需進行快測。教育局今日(21日)向全港中小學、特殊學校等發信，宣布由下月1日起，全港中學取消快測要求，但小學、幼稚園及特殊學校則需要繼續進行快測至下月15日。局方表示安排是根據新冠疫情的最新發展、聆聽衞生專家意見，以及與學界溝通後決定，又指會檢視情況後再適時公布小學及幼稚園等往後的快測安排。

教育局提醒，提供非正規課程的私立學校亦須按中學及小學的規定分別安排學生回校前做快測。而該局會繼續向具快測要求的小學、幼稚園等提供快速抗原測試包予有經濟需要的學生，中學不會再得到快測包，又說會稍後更新健康指引，學校亦須嚴格執行指引。

香港中學校長會主席連鎮邦指，自農曆新年假期後，中學生確診的人數明顯下滑，未見群組爆發，而本港疫情已進入新階段，認同取消快測要求。他又稱，學校其他的疫情防控措施不會改變，包括維持於課室午膳等，又會提醒學生感到不適時應先做快測，發現染疫後應留家休息，靠個人自律，相信放寬的影響有限。

黃埔宣道小學校長李德衡則認為，小學於2月中才回復全日面授課堂，學生需在校用膳，相信教育局需要多半個月檢視小學染疫的情況，並在復課1個月後才更新快測要求。他坦言家長的意見出現分化，部分認為每日為子女做快測麻煩而沒必要，但亦有家長指快測能保障子女於校內食飯時不易中招。李續指，隨着社會復常，他認為3月中若學生染疫情況未轉差，屆時放寬快測要求是最理想。