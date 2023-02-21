政Whats噏：申訴專員查新界僭建物　新界鄉紳斥「針對」

申訴專員公署早前就新界村屋僭建問題，作出主動調查之後，儘管有政府部門被批評執法不力，然而有關嘅調查就惹起一班新界鄉紳嘅不滿，話違法僭建當然要處理，但點解淨係聚焦喺新界屋村呢？質疑調查係玩針對喎！

話說申訴專員公署日前公布新界村屋僭建物調查，前新界鄉議局研究中心主任薛浩然就狠批事件係針對新界村民。佢話香港有大量僭建，尤其係市區某啲高樓大廈，其僭建物對市民嘅威脅更大，但政府就淨係搞新界僭建問題。佢認為處理僭建物並無問題，但必需一視同仁，唔可以淨係針對新界村屋，要處理就要連同市區嘅僭建物一齊處理，「新界拆一間，市區拆一間」！

講到僭建問題，氣憤嘅又點止薛浩然一個。今日(21日)正值新界鄉議局執委會舉行會議，唔少人都對村屋僭建問題又再發酵頗有微言，冀鄉議局主席劉業強幫手反映村民意見。唔單止咁，有啲鄉紳不滿有啲媒體「標籤咗有僭建物就係原居民」，話其實唔少有僭建物嘅村屋並非由原居民擁有，反而係其他非原居民租用之後再僭建先搞到咁喎。