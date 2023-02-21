冧手術燈承辦商無通報潛在風險　醫管局：聯院沒有同型號手術燈

聯合醫院早前發生冧手術燈意外，造成一名麻醉助理受傷，醫衞局昨(20日)發聲明，要求醫管局徹查事件及交檢討報告。醫管局今日(21日)表示，根據紀錄，涉事手術燈的生產兼保養維修承辦商並沒有向當局通報，曾向美國食品藥品監督管理局報告其中一款手術燈發生一宗遺失螺絲事件。

醫管局透露，初步資料顯示，有購入一枝與上述事件同型號的手術燈，經檢查後確認安全，並可繼續使用；而該型號手術燈並沒有於聯合醫院使用。對於承辦商沒有向局方報告其產品相關的安全事件及披露有關潛在風險，令醫護人員及病人暴露於風險，醫管局表示遺憾，強調病人及員工的安全是最重要的考慮。

當局又提到，自上周六(18日)發生冧手術燈事件後，已敦促並與該承辦商密切跟進，以及委託獨立工程事故分析專家林超雄參與調查以了解事件成因。醫管局會繼續嚴肅跟進事件，已責成承辦商繼續為公立醫院的手術燈進行檢查並就事件提交報告，並作出適當有效的跟進，避免同類事件再次發生，又表明保留權利向承辦商追究相關責任。