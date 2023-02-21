將軍澳無業漢出租假車位行騙　10人被呃46萬元

今年1月19至2月13日有10名市民報案，指於去年底開始，他們向社交媒體上1名訛稱有將軍澳私人屋苑車位出租的男子支付租金後，對方便失去聯絡，涉款超過46萬港元，最大一宗損失約6萬港元。人員跟進調查發現，騙徒在社交媒體發布車位相片以作招徠，發害人與騙徒初步交涉後，騙徒會提供偽造的土地註冊處文件及一些相關文件，以博取受害人的信任。

受害人其後會被要求到會所或餐廳親自會面進行簽約，並且即場在網上銀行轉帳一年車位租金到騙徒的個人戶口內，未幾騙徒便失去聯絡。受害人其後在社交媒體，發現該名騙徒於同一時間，向多名受害人放租同一批車位，合約期亦相同。受害人懷疑受騙報案。

人員追查後鎖定疑人，並進行放蛇行動，今日(21日)在將軍澳區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕一名報稱無業的40歲中國籍男子。在疑犯身上及住所搜獲多部電腦、手機、13隻價值約700萬港元名貴手錶、一批價值約100萬港元首飾及手袋、一批約值6萬港元的波鞋以及7萬港元現金。人員又在疑犯的電腦內發現偽造的合約及一些相關文件，不排除檢獲的證物用作「洗黑錢」之用。