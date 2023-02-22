提升小朋友理財能力　教大與機構合研理財課程

在剛過的農曆新年，小朋友們都逗到不少利事，有家長會藉機會教子女如何儲蓄，以便未來不時之需。有機構與香港教育大學合作，在2019年就本港小學生的理財能力進行了相關的課程研究，涵蓋6間小學，合共有136 名小四學生同時接受課程計劃研究，以提升四個方面能力，包括學習如何有效儲蓄(Effective Saving)、投機與投資(Investment vs Speculation)、精明消費(Wise Spending)及分享(Sharing)。

有關課程是香港教市大學與機構理財啟苗創辦人李錦聯合開發，研究計劃目的為參加者在10節課程裡，學習及發掘可改善理財能力與相關心理質素的有效性。其中，李錦稱研究是可填補過去主要集中在西方國家和大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能力及相關的心理質素。

而研究結果顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理狀況均有裨益。較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。機構料理財知識能夠幫助兒童及青少年成長發展，建立正確價值觀及品格，並改善心理質素，惠及個人、家庭及社會。機構希望本港學校可以加入理財課程，以幫助學生改善對其終生發展至關重要的理財能力。