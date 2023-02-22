政Whats噏：稱「反港獨」可解決評議會風波　張秀賢捱批反被追債

爆出欠債醜聞嘅元朗前區議員、中大學生會前會長張秀賢繼早前喺社交平台貼文，強調須採取必要手段確保中大整體利益，認同其校友評議會取消(DQ)3位校友參選常委嘅資格；佢尋日(21日)又認為3人打算司法覆核嘅行為屬「嘥錢嘅玩意」，雖然佢張候選人應表明「反港獨」嘅立場。不過網民嘅關注點，仍然係佢幾時還錢啊！

中大校友評議會本周六(25日)將舉行會員大會，選出2名選任及2名補任常務委員。有3名參選舊生本月初獲通知，其參選資格不獲評議會常務委員會通過，理由係3人分別有案底、涉暴動案、同曾經發表港獨言論。而佢哋發聲明稱，經諮詢法律團隊後，將就常委會取消他們參選資格決定申請司法覆核。

就校友評議會選舉嘅司法覆核爭議，張秀賢貼文話件事唔難解決，只要3人肯表明立場，即「反對港獨，支持一國兩制，事情就不會搞到咁複雜」。張秀賢又形容「司法覆核只不過係一個嘥錢嘅玩意」，法庭最終未必可以介入中大校友評議會嘅內部事務。

佢又畀咗啲建議，指要事情得到解決，最緊要係候選人能表明「反港獨」嘅立場，而喺香港目前情況下，「港獨」根本唔應該係一個選項。佢又指喺香港要繼續參與公共事務，就要清楚憲制、秩序和規則，所有政治參與，都要根據呢個大前提。

不過，網民對佢嘅言論似乎嗤之而鼻，紛紛留言聲討，並追究佢欠債，指「反港獨都要還錢㗎」，又稱「一國兩制無講過借咗錢可以唔還」，甚至形容佢為「廢物，垃圾」。