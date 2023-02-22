飲食業界「綠色廚房」　環保設備節能減碳

有地產商2017年推出「綠色廚房」計劃，為飲食業餐飲租戶提供平台，讓雙方在裝修及翻新工程開始前就可持續發展作出商討，至於已有77間位於本港及內地的餐廳頒發「綠色廚房」認證，已獲獎的餐廳設有多項環保設備，例如高效節能爐具及廚具、自動感應開放式焗烤爐、變頻抽風系統。此外，餐廳分類回收7種廢物以循環再造。

「綠色廚房」計劃透過全面的《綠色廚房技術指引》以及分為3個級別的「綠色廚房」嘉許制度，協助餐飲租戶在正式營運前，將高效能可持續方案融入於餐廳設計中，提升可持續發展表現及改善員工的身心健康。指引涵蓋提升能源及用水效益、改善空氣質素和廢物管理等多個範疇。

美心集團旗下11間餐廳獲「綠色廚房」認證嘉許，其中10間餐廳榮獲綠色廚房計劃最高的「三葉」級別，餐廳設有多項環保設備，與2020至21年度的數據相比，餐廳用電效益提升7%、使用煤氣效益提升26%、用水效益提升59%、整體碳排放量減少14%，以及廢物回收率超過37%。至於廚餘回收方面，5間餐廳先後加入計劃運用智能秤重系統收集數據，計算和分析廢物棄置和資源回收量。