議員早促強積金可用於購醫保　抵押作首期

強積金制度一直被批欠缺彈性，回報無保證、行政費高和退休保障不足等弊端，為人詬病。而早在上年6月，立法會就曾辯論活化強制性公積金的議員議案，要求政府讓計劃成員可使用強積金購買醫療保險或抵押作買樓首期。

議員謝偉俊在會議發言期間舉起《東方日報》頭版報道，批評強積金21年得個吉，認為強積金可用來購買醫療保險屬於槓桿效應，又形容選擇權及透明度嚴重不足，新一屆政府應設立關鍵績效指標KPI。

有議員則指醫療機構壓力沉重，如市民要到普通科求診需要從立法會排隊到打鼓嶺，輕症變重症、重症會死，又指人生好景不常，如果不幸患上癌症，亦難以負擔醫藥費，建議可以靈活使用強積金，包括購買醫療保險，此舉將會紓緩公營醫療系統的壓力。

另外，議員陸瀚民就曾多次提出應修改強積金條例，允許抵押強積金作買樓首期。他舉例一個20歲的青年人，每月平均供款2,700元，以4%回報率計算，65歲退休時能夠獲得200萬元，每個月除開有一萬元花費，但對於無資助房屋，又無首期買屋的人，一萬元不足以租屋食飯 ，認為退休保障並非如此，建議當局應研究修改強積金條例，將強積金抵押銀行作為買樓首期，善用資源。