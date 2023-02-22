保本要緊　籲推通脹掛鈎強積金產品

認可財務策劃師李澄幸分析，強積金的遊戲制度，並不及得上其他投資般靈活，若打工仔不想讓供款冒高風險，想為強積金保本，選擇保證基金是可行的考慮，原因是打工仔可以就供款年期等「計啱條數」，且「基本上不會輸本金，唯一輸的只是輸通脹」。

他認為，若果港府推出與抗通脹有關的強積金投資基金，是值得鼓勵的，因其可以彌補保證基金的不足之處，令打工仔有多個選擇。他又指，由於強積金本質上是「平均成本法」，有明確特定的取回時間之餘，打工仔亦必須參與，所以無論市場表現好與壞，都要繼續供款，更可能面對虧損。

不過，以用戶角度來看，並非每位打工仔都能接受，始終每個人的投資目標都不同，甚至可以選擇不投資。李形容：「猶如參與運動賽事一樣，有人鍾意跳高，又有人鍾意跑步。」而強積金則設有一定的遊戲規則，所以為人詬病。

他又提到，不少投資者首要投資目標是抗通脹，其次才是希望贏錢，所以若港府在這方面的態度更積極，鼓勵市民為退休儲蓄，且擴大某些投資範圍，為打工仔的福祉着想，有助改善強積金的觀感。