東方日報A1：強積金無底深潭　95%打工仔蝕到喊

港府抗疫不力，一場新冠疫情令本港經濟衰退，民不聊生，不少打工仔不單止被裁員或放無薪假，即使保得住飯碗，每月強迫供款的強積金亦蝕入肉，去年人均帳面虧蝕逾4萬元。強積金計劃備受爭議，有工會調查顯示，近九成半指去年強積金計劃結餘出現虧蝕，逾八成打工仔不滿意強積金的回報、未能應付退休生活開支，工會認為結果反映強積金制度未能有效保障僱員的生活質素，且未能發揮「保底」作用。

工會去年12月底至今年1月訪問了806位市民，其中近95%受訪者指去年強積金計劃結餘出現虧蝕，83.2%不滿意強積金的回報，87.5%受訪者認為強積金未能應付退休生活開支；不滿意回報的主要原因約有70.7%為「蝕錢」，其次是「跑輸通脹」及「管理費高蠶食回報」。

工會強調強積金的制度關乎廣大打工仔的利益，去年強積金的嚴重虧蝕情況絕對不理想，僱員被強制供款後卻未能保本保底、跑輸通脹，變相令僱員「逼住蝕錢」。工會指結果反映強積金制度未能有效保障僱員生活質素，且未能發揮「保底」作用，促請政府應該承擔社會責任，確保強積金結餘可保本增值，保障僱員退休後的生活、安享晚年。

工會建議增設強積金保證回報計劃，回報率與通脹掛鈎，提出銀色債券為其中一個可取的方法，息率的計算為過去6個月的綜合消費物價指數的平均值，並設有保證最低息率，期望政府以此為藍本參考，提供保證回報的強積金計劃選項，設立回報率與通脹率掛鈎。其中有86.3%的受訪者贊成強積金增設保證回報產品。

除此之外，政府早前承諾為低收入及自僱人士代供5%強積金，但需要待「積金易平台」（eMPF）全面運作後才能落實，惟傳出積金易平台的承辦商軟件進度落後，擔心導致代供強積金的措施也會一併延誤。工會建議政府應優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策，督促積金易平台承辦商追回落後進度。

事實上，強積金供款的上下限已多年沒有調整，供款的上下限已嚴重滯後，目前每月收入少於7,100元的僱員可豁免供款，工會認為供款下限應盡量提高，減輕低收入人士的經濟負擔，建議調整入息少於一萬元的市民毋須供款；且政府應研究擴大強積金退休保障的覆蓋面，若僱員為其全職照顧家庭的伴侶作自願性供款，負責供款的人士可就款項申請扣稅。而調查結果顯示，有65.8%支持政府盡快落實為低收入人士及自僱人士代供強積金，63.2%支持調整強積金供款上下限，58.6%贊成僱員為其全職照顧家庭的伴侶作自願性供款。

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