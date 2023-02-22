內地科學家來港被揭有案底　議員指計劃推行過急而現漏洞

曾因「基因編輯嬰兒」事件，在內地非法行醫罪成判囚3年的內地科學家賀建奎，獲批准以「高端人才通行證計劃」到港，事件引起大眾嘩然。勞工及福利局指，今日(22日)起將調整「高才通」申請流程，申請人須申報是否有刑事定罪紀錄。而入境處昨日(21日)亦宣告賀建奎簽證無效，並會進行刑事調查。議員黃錦輝今日(22日)在電台節目指，是次事件不應發生，認為「高才通」或因推行過急，因此出現漏洞，建議當局可在申請人申請工作證時再進行覆查，並認為申請者應出示「良民證」。

黃表示，「高才通」獲批人士不應有案底，即使是移民，都要有「良民證」，形容為不應容許行為不良的外人進入家中。「高才通」其中1個申請途徑是獲全球百強大學頒授學士學位、並在申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士，黃分析，賀被監禁3年，於去年4月獲釋，認為事件涉及有關人士申報中，有否虛報在相關年期內累積足夠經驗，指當局應進一步交代賀建奎是循哪個高才通類別申請而獲批。

對於已獲批的申請人須補交相關資料，黃擔心程序可能較費時，建議當局在申請人抵港找工作，並申請工作證的時候，再進行覆查。黃表示，最有效是在源頭堵截，當局應要求申請人出示「良民證」，又認為政府是次雖然有不足，但反應很快。

議員黃俊碩在同一節目稱，當局為搶人才而簡化「高才通」申請機制，有個案短時間內獲批，認為當局要加強抽查，可倣效稅務機制的「先批後核」方式，以防機制被濫用。對於有人計劃透過高通才來港產子，黃則指，計劃屬人才政策，如果有人來港目的只是為生仔，是違反政策原意。