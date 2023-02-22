中大醫院還款方案變「2+3」　政府擬派人加入董事局作監察

2015年起獲政府貸款40.33億港元興建的中大醫院獲准延期還款，醫院稱受財政受疫情影響，原定今年3月19日起償還貸款現無力償還，政府早前向立法會衞生事務委員會建議容許醫院順延5年還款，最新於項目提交財委會前修改建議，先讓中大醫院順延2年還款，之後再檢視其財務狀況，再尋求立會財委會批准順延還款3年，考慮委任政府指派的董事加入中大醫院董事局加強監察。

有關當局昨日(21日)指，修改建議是因應衞生事務委員會意見，並指與中大及中大醫院磋商後，將考慮在貸款年期期間，委任由政府指派的董事加入中大醫院董事局，以加強監管和溝通。中大醫院亦要匯報年度業務計劃和財務狀況，包括現金流最新資料，以確保院方能應付還款。當局將視乎法律意見，計劃將有關措施納入政府與中大醫院所簽訂的法律文件。

中大同意為中大醫院履行因順延貸款安排而產生的服務責任作出保證，中大校董會已批准中大簽署相關履約保證，若中大醫院未能履行服務責任，政府有權向中大醫院要求賠償，若院方屆時未能支付，則由中大向政府賠償。當局又稱，政府已邀請中大校董會、中大管理層、中大醫學院、中大醫院董事局及中大醫院管理層分別派出代表，於本周五(24日)的財委會會議回應議員提問。