當局預留1億爭取大型盛事來港舉行　旅發局動用逾2.5億助推廣

港府今日(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案，隨着新冠疫情趨緩，官員表示將在復常下力保全速復蘇，並推多項針對性措施支持市民和企業。當中，當局會預留1億港元爭取更多吸引旅客，以及極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，以提升香港的國際形象。香港旅遊發展局亦將動用超過2.5億元，繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事，以進一步提升香港盛事之都的形象和競爭力。

預算案指出，旅發局協助推廣大型旅遊盛事，包括首次舉辦的「香港流行文化節」，疫情後再次以實體形式舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」，以及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香港展會等盛事。港府會向旅發局額外撥款約2億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

香港貿易發展局在未來數月會舉辦十多場大型會議和展覽，預計超過50萬人次參與。而香港金融管理局下月亦會聯同巴塞爾銀行監管委員會，在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。至於在去年11月首辦的國際金融領袖投資峯會，今年會再度舉辦，展示香港的獨特優勢及投資環境。