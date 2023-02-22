撥款5000萬元推廣香港　辦「Happy Hong Kong」等活動

新一份財政預算案，在推廣香港方面，政府表示要「請客來」，也要「走出去」，將撥款，五千萬元支持有關工作。為展示本港經濟及營商優勢，政府在二月初推出名為「你好，香港」（Hello Hong Kong）的大型全球宣傳活動，全方位推廣香港的經濟新亮點、文化新視野、旅遊新體驗，以盡早爭取更多內地及境外商務及觀光等旅客訪港。

另外，為了讓市民可同享共樂，為社會增添開懷笑臉，我們即將啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激本地消費和經濟。

這系列活動的亮點之一，是未來數月會在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，匯聚內地、本港及海外美食，讓市民及旅客享受中外美食。民政及青年事務局會統籌相關活動，細節稍後公布。另一亮點是旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景緻的同時享受新體驗。

此外，西九文化區管理局、香港迪士尼樂園、香港海洋公園、香港數碼港管理有限公司（數碼港）及香港科技園公司（科技園公司）等機構也會響應，在今年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動。