政府推引入資本投資者入境計劃　通過審批可在港居住及發展

受移民潮影響，港府去年在《施政報告》提出一系列培育本地人才及招攬外地人才的措施，當中包括「高端人才通行證計劃」及開設「香港人才服務窗口」。當局今日(22日)在財政預算案公布，為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，將引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人通過審批後，便可來港居住及發展。

據了解，資本投資者入境計劃投資額暫時定於最少1000萬元，投資不包括物業，但未有詳細資產類別，初步股票及基金投資包括在內，細節以及推出時間表都有待敲定，目的支援香港長遠發展。事實上，當局早在2015年曾推出有關計劃，但其後煞停，對比之下，當年沒有限制物業投資。

官員表示，新的「資本投資者入境計劃」申請人，須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資。計劃的細節將於稍後公布。勞工及福利局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

另外，當局會成立「引進重點企業辦公室」(引進辦)、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升本港的競爭力。同時，會吸引外地企業遷冊香港，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。我們將於2023/24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。