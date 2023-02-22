支援跨境客運及旅遊業　推百分百貸款擔保　涉約27億元

新份預算案包括有支援企業的方面，政府表示多年來不斷優化「中小企融資擔保計劃」，以切合中小企業在經濟下行期間的融資需要。計劃至2022年年底已批出超過2300億元貸款，惠及超過5.3家企業。香港今年經濟將逐步回升，商業融資可望逐漸回復由市場調節。但在復甦路上，中小企業需時鞏固實力，因此決定將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間，站穩陣腳。

為支援跨境客運及旅遊業，參考上述的「中小企融資擔保計劃」，政府會推出新計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年4月內推出，計劃詳情稍後公布。政府亦會把原來在今年3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長3個月，幫助業界盡快復原。此外，政府會向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型。

在紓緩經營壓力方面，建議寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元；寬減2023／24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季一千元為上限。估計涉及四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元；及由2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之五十租金和費用，為期6個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。