將設微電子研發院　港府撥60億資助機構設生命科技研究院

港府今日(22日)表示，將設立一所微電子研發院，推動本港微電子的發展，強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。另外，港府稱，去年預算案已預留100億港元推動香港在生命健康科技的發展，今年將從中撥出60億港元用作資助大學及科研機構設立主題研究院，並於2023/24年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書。

港府將預留30億港元推動人工智能、量子科技等基礎研究建設，發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。另外，港府將為數碼港預留2億6,500萬元，以推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃，計劃的最高資助額為50萬港元，並會為初創企業提供針對性的專業支援及輔導；預期接下來5年，每年有約90間合資格初創企業受惠。

為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資4億港元，幫助更多具潛質的科技初創企業。此外，科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放1.1億萬港元，聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。位於將軍澳創新園的先進製造業中心已在2022年4月開幕，提供約11萬平方米的先進製造空間，已進駐租戶包括從事民用衞星、先進材料的企業，以及提供智慧物流相關服務的公司。為配合引入重點企業落戶香港，推動新型工業化，政府會及早部署，提供更多先進製造空間。科技園公司正就興建第2個先進製造業中心進行可行性研究。