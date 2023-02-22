港府研在港發行國債期貨　續與內地探討互聯互通

新一份財政預算案提到，中港兩地機構一直合作擴展互聯互通機制，未來會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍；亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨。

至於離岸人民幣業務中心方面，香港截至2022年年底人民幣存款額接近1萬億元；全球離岸人民幣結算業務約7成半在港進行。深滬股通及債券通的經驗說明，香港能在風險可控的情況下協助內地有序擴大金融市場開放和引導境外資金持有離岸人民幣資產。在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。立法會已於今年1月通過法例，豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅。港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，配合本地發行人設立人民幣交易櫃台，以推動人民幣證券在港的發行及交易。

另外，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。此外，港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，將對《公司條例》作出修改。港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。