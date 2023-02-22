政府綠色債券計劃　發行額將倍增至100億元人民幣債券

新一份財政預算案今日(22日)發布，政府表示，香港是離岸人民幣債券發行中心，去年海南省人民政府及深圳市人民政府分別在香港發行總值各50億元人民幣的離岸人民幣債券；今年1月，港府再次在「政府綠色債券計劃」下發行人民幣債券，並因應投資者的需求，將發行額倍增至100億元人民幣，內地和海外金融機構反應熱烈，會繼續推動更多內地各級政府、海內外公私營機構到香港發行離岸人民幣債券。

另外，政府剛於上星期首次發行1年期的代幣化綠色債券，以代幣化技術執行相關發債流程，包括利息支付、二手交易和到期贖回等。這次試點發行以機構投資者為對象，探討香港現行法規和金融基礎設施如何兼容代幣化發行。政府強調，會總結經驗，檢視代幣化債券發行在香港的發展潛力和前景，研究政策措施，推動代幣化技術在香港資本市場的更廣泛應用。

資產及財富管理業亦是香港金融業重要的一環，2021年在香港管理的資產規模超過35萬億元，從業員總數達54,000人，故會積極推動一系列措施，提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。在家族辦公室業務方面，當局已於去年12月向立法會提出法例修訂，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的合資格交易提供利得稅豁免。在立法會通過建議後，相關寬減將適用於2022年4月1日或之後起計的任何課稅年度。

此外，政府在未來3年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。政府也有針對性地為本地基金經理的發展提供實質支持，例如，外匯基金近年增設了專門配置予本地另類基金經理的組合，投放於一些較小規模的基金公司，下一步當局會涵蓋小型的本地私募基金和在港拓展業務的私募基金，支持他們在港發展；外匯基金亦將會物色專注於可持續投資的基金。

與此同時，港府會與監管機構優化資產及財富管理業的規管措施及稅務安排。在財富管理方面，監管機構將根據風險為本的原則，在適當保障投資者的前提下，簡化高端或超高淨資產值個人客戶的合適性評估和披露流程。此外，政府將檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施。