港府下年度發行至少500億元銀色債券　及150億元綠色零售債券

政府今日(22日)公布新一份財政預算案，為持續多管齊下發展零售債券市場，當局計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券，以及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

至於強積金方面，現時強積金有400多萬計劃成員，政府認為社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求，故已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究。作為第一步，當局計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

另外，「商業數據通」已於去年10月推出，截至去年年底，參與銀行合共已批出超過1,000宗中小企貸款，總額逾19億元。「商業數據通」預期將於今年年底連接政府資訊科技總監辦公室構建的「授權數據交換閘」，以便金融機構經客戶授權後，獲得相關數據，提升金融服務效率。

政府又提到，香港作為環球風險管理中心，一些內地企業已在港設立專屬自保公司，利用香港的專業管理人員及服務，提高綜合企業風險管理能力。近年政府實施保險相連證券的專屬規管制度和推出資助先導計劃，並促成數宗「巨災債劵」在香港發行，推動保險市場多元發展。當局建議延長先導計劃2年，繼續吸引更多發行機構和培育人才，推動這個行業的發展，並協助內地開拓分散和管理風險的渠道。