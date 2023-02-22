機管局擬建新航空商業園　推減免機場費用等措施

新冠疫情肆虐逾3年，重挫本港旅遊及航空業。港府今日(22日)公布財政預算案，機管局為支持航空交通復甦，將推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。同時，政府正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，並尋求解決方案。

官員提到，為提升香港的國際航空樞紐地位，政府與機管局全力推動「機場城市」發展策略，將香港國際機場發展成為不同經濟活動的樞紐，以航空為核心，結合新發展和新功能，推動香港及鄰近地區的經濟增長。隨着香港國際機場多個基建項目將相繼落成啟用，包括「海天中轉大樓」將於今年年中啟用；以及整個三跑道系統預計於2024年年底完成。本港機場的容量將顯著提升，進一步加強其作為區內多式聯運樞紐的角色，預料將大大增加機場客貨量，為飛機維修、飛機零件製造、相關研發等活動創造機遇。

機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，以推動兩地航空業發展。同時，政府將完善飛機租賃稅務優惠制度，力爭將香港打造為飛機租賃及服務中心。政府已就建議措施諮詢業界，包括容許就購置飛機的開支扣稅等，有關優化措施將進一步吸引更多飛機租賃公司落戶香港，當局將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

此外，為進一步推動香港國際航運中心的發展，運輸及物流局將成立專責小組，聯同香港海運港口局及高端航運服務業界代表，在今年年底或之前就以下策略提出行動綱領，包括提升船舶融資、海事保險、海事仲裁和船舶管理等業；助力全球海運和港口業務向零碳排放轉型；推動航運智能化和數字化發展等。另將預留2,000萬元，加快推動高端航運服務業的策略研究，以及加強業界在國際及大灣區的交流。