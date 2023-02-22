指定4新魚類養殖區予漁民租用　額外提供600公頃發展漁農業

新一份預算案公布，由政府出資8.3億元興建位於古洞的農業園第一期，已於去年年底起分階段啓用，業界亦在政府資助下進行多層式禽畜養殖場建築設計指引的顧問研究。漁業方面，漁農自然護理署計劃於年內指定4個新魚類養殖區，額外提供約600公頃的發展空間，並分階段提供數個配備現代化海產養殖設備的新式深海網箱，讓漁民團體租用，以降低他們的啓動成本。漁民業界亦可向「漁業持續發展基金」申請資助，設置及營運新式深海網箱等，以促進集約化的可持續發展。

立法會去年批准了「漁業持續發展基金」及「農業持續發展基金」各注資5億元，環境及生態局亦參考業界的意見，就適度擴大適用範圍和進一步簡化基金的申請程序提出了多項優化建議。漁農自然護理署已成立專責小組，為有意申請者提供更多支援。

為推動漁農業界升級轉型、邁向現代化和可持續發展，環境及生態局今年內將會與業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，通過財政、基礎設施、土地和技術支援等，長遠提升本地漁農產品質量、生產力和產值。