預算案推培訓及津貼計劃　圖為各行業留住本地人才

香港人才流失嚴重，政府表示，新一份財政預算除向海外「搶人才」外，首要仍是積極培養和留住本地人才。建造業方面，為應對未來基建發展的人力需求，政府會與專上院校合作，完善升學及發展階梯，推行兩年先導計劃，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約1億元。政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

航運、空運及物流業方面，「海運及空運人才培訓基金」自2014年推行以來，惠及超過1.5萬名學生與從業員，亦協助業界推廣及宣傳。政府會向基金注資2億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。亦會於今年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。另外，香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由300增至450名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

金融業方面，為進一步培育金融科技人才，政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。而「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」自2016年推行以來反應良好，將延長計劃3年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。創新科技方面，自「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍。政府會增撥3億元，在未來3個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。