樓市辣招維持不變　將調低從價印花稅稅階

港府周三(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案提到，目前的各項住宅物業需求管理措施(即所謂「辣招」)維持不變，從價印花稅稅階將會調低。樓市辣招未撤，惟首置人士的從價印花稅元福音。最新一份《財政預算案》指出，去年購買住宅物業人士當中，首次置業人士有逾9成，為減輕首次置業家庭的負擔，政府表示將於從價印花稅(第二價準稅率)的稅階作出調整，預計將有3.7萬名買家受惠，主要放寬200萬至1080萬的物業，政府因而每年少收約19億港元。有關調整將於今日(22日)即日生效。

樓市辣招維持不變，不過，政府稱由於從價印花稅(第二價準稅率)的稅階自2010年未有調整，故為減輕一般家庭的首次置業負擔，特別是中小型單位，主要是200萬至1080萬元的單位，例如不超過300萬港元的住宅單位稅率為100港元，較以往200萬港元的門檻更優惠。

從價印花稅稅收分別由股票及物業交易組成。政府稱，2021/22年度的從價印花稅稅收入總共獲997億港元，當中股票佔659億港元，物業則為328億港元；至於2022/23年度的從價印花稅收入估計則將大減至670港元，當中包括股票佔約522億港元，物業則佔約138億港元。政府解釋指，在樓市下滑的情況下仍選擇調整，並非基於任何硬性指標，亦並無精準科學計算，而是經綜合考慮才決定調整幅度。

去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅(第二標準稅率)的稅階，自2010年都未有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，詳情可參考預算案補編。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬買家受惠，政府每年因而少收約19億元。