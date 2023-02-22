2區會候選人無交申報書　認違選舉例判160小時社服

2019年區議會選舉中2名落敗候選人，因沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書而被起訴。2人於3星期前首次提訊時認罪，今天（22日）在東區裁判法院各被判履行160小時社會服務令。

2名被告分別是胡健南（44歲、公司秘書）及王鑑賢（38歲、健身教練）。他們被控於2019年12月29日，分別作為2019年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，沒有按照規定提交選舉申報書。辯方今天進一步求情指，2人已有悔意，他們是因疏忽犯案，本案已令他們上了一課，冀法庭按報告建議判社服令。

案情指，2名被告於2019年10月16日向選舉事務處遞交提名表格參選。當屆選舉的候選人須於同年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。2人均在選舉中落敗，之後沒有於限期內提交申報書。選舉事務處於2020年初將個案轉介執法部門跟進。2人被拘捕後均在錄影會面時承認沒有提交申報書，並稱以為要申領選舉開支才須提交。2人曾於2020年向高等法院申請延遲提交申報書，但申請被高院拒絕。

案件編號：ESCC 222,223/2023