粵港澳大灣區文化藝術節　2024年香港將為主辦城市

政府今日(22日)公布財政預算案，表明繼續銳意推動文化發展，包括制訂「文藝創意產業發展藍圖」，培育多元人才，豐富文藝創意內容，提升文化基建，以進一步完善產業生態圈建設。為進一步推動大灣區內文化藝術的交流，香港將成為2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，呈獻區內的優質文化和演藝項目。政府會撥款2,000萬元以舉辦該藝術節，預計將有5,000名本港及內地藝術家和藝文同業參與，並會吸引14萬名觀眾。

當局亦建議自下一財政年度開始的5年，一共撥出1億3,500萬元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作，預計每年將有1,000名本地藝術家參與，吸引4萬名區內觀眾。

至於創意產業方面，政府早於2009年推出「創意智優計劃」，截至2022年9月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1.3萬家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

當局會向計劃注資5億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的旗艦活動及培育計劃。