政府預留1500萬元　研究及落實加強組裝合成組件供應鏈

為發展建造業創新科技，政府將展開3項研究，並於2025年初完成。根據最新一份《財政預算案》，政府將預留3000萬港元，由發展局成立建築研發及測試中心；另外預留了3000萬港元，計劃將於青衣興建首座先進建造業產業大樓；而組裝合成法建築法（MIC）方面，則預留了1500萬港元以研究及落實MIC供應鏈措施。

發展局表示，將會覓得一塊約1公頃的土地，以研究成立建築研發及測試中心進行規劃及初步設計。中心主要是研發及測試創新建築材料及方法，同時制定適用於香港的建造標準及發出認證，惟政府稱暫未知何時落成，目前會先進行內部研究。

至於首座先進建造業產業大樓，消息人士稱已於青衣南青強街覓得一塊約3公頃的土地，該座多層大樓會提供場地，設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等用途。而該塊土地目前為一間紮鐵廠，消息指該廠房短期租約至2025年為止，料建設大樓的研究會於2025年初完成，並在廠房退租後開展工程，料於2027年落成。

政府又稱，由於未來本港對MIC的應用將大量增加，故政府將展開研究MIC組件供應鏈的措施，研究範圍包括MIC組件生產、運作、儲存和認證等，預料將於2025年初完成，屆時再考慮組件供應鏈設置地點。

當局又透露，以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建工作，以釋放交通沿線地區的發展潛力，滿足長遠發展所帶來的運輸及物流需求，亦加強與大灣區其他城市的連繫。按照《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步建議，政府計劃興建3條策略鐵路及三條主要幹道，並正就這些建議諮詢公眾，以期於今年第4季構建香港未來的主要運輸基建發展藍圖。