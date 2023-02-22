政府下年度增逾6000萬元撥款　擴大收集廚餘範圍

政府今日(22日)發表新一份財政預算案。在減廚餘方面，由於廚餘佔棄置於堆填區的都市固體廢物3成，當局會在2023/24年度增加6,200萬元撥款，逐步為更多公私營場所，包括食物工場、街市、酒店、大型商場等收集廚餘，以及擴大在公共屋邨收集廚餘的試驗計劃至一百座樓宇，覆蓋約15萬名居民，既能減少棄置在堆填區有氣味的廚餘，亦可以把廚餘送往有機資源回收中心，轉化為再生能源。

另外，香港致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在年前，把碳排放量從2005年的水平減半。為加強統籌和推動深度減碳等工作，環境及生態局在今年1月成立了氣候變化與碳中和辦公室，並將會成立「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見。

當局表示，過去數年的預算案均投入資源，支持應對氣候變化。去年當局向「低碳綠色科研基金」注資2億元，把基金撥款倍增至4億元。申請基金的反應熱烈，基金已批出22個來自本地大學、公營科研機構和私營企業的項目。這些科研項目涉及氫燃料的電池儲存和釋放技術、生物炭建築材料的製造，以及減少路邊空氣污染的淨化系統等。

至於在鄉郊保育方面，漁農自然護理署未來兩、三年會陸續推出優化郊野公園設施，以及研究樹頂歷奇及修葺戰時遺迹，作開放式博物館等構思。鄉郊保育資助計劃截至二零二二年年底已批出三十三個項目，涉及金額為一億六千五百萬元，支援非牟利機構推展自然環境、生態環境、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的鄉郊保育及復育工作。