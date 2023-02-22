下年度賣地涉12幅住宅地　可建逾2萬單位　另10年內提供30萬公屋

港人對於房屋的需求一直有增無減。港府今日(22日)公布新一份財政預算案。土地供應方面，港府表示，2023/24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，預計全年的潛在土地供應可興建約20,550個單位；未來5年向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地。房屋供應方面，政府已覓地興建約36萬個公屋單位，可滿足未來10年約30萬個公屋單位的需求，但由於房屋用地並非每年平均分布，加上造地需時，短期內可供發展公營房屋的土地仍然短缺。

港府指，2023/24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20,550個單位，較《長遠房屋策略》的12,900個單位年度估算需求高出約60%。此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。未來5年通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個五年期增加近1倍。當中近60%的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外40%來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。

消息人士透露，明日(23日)政府將會詳細交代賣地計劃，未想5年政府將通過賣地計劃向市場提供不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，當中近6成土地供應來自新發展區及新市鎮，例如古洞北、粉嶺北、洪水橋厦村、元朗南及東涌新擴展區；另外40%則來自其他地區的政府賣地計劃和鐵路物業發展項目。今年地價收入僅得本來預算的60%，明年地價收入仍需視乎推出的土地才可得知，至於會否降低底價以防止流標，消息人士強調政府不會賤賣土地。

為了盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並及早改善居住於不適切居所市民的生活環境，政府已覓得8幅土地作興建「簡約公屋」之用。至於過渡性房屋，截至2022年年底，約7,000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來2年另外有約1.4萬個單位相繼落成啟用。港府正制定「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的政策框架，年內公布。私營房屋方面，估計由今年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。截至去年年底，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量維持在較高水平，約為10.5萬個單位。