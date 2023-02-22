政府向中醫藥發展基金注資5億元　為首間中醫醫院作準備

公營醫療系統服務供不應求，醫療需求更是有增無減。新一屆政府今日(22日)公布任內首份財政預算案，指2023/24年度當局在醫療衞生的預算達1,044億元，佔政府經常開支約19%。另外，當局向中醫藥發展基金注資5億元，同時為香港首間預計於2025年開始投入服務的中醫醫院做好準備，推動中醫藥在本港基層醫療體系內擔當更重要的角色。

財金官員表示，醫管局將推出完善一系列服務，如加強癌症等疾病的臨牀服務、增加公立醫院病牀、增加手術室節數等。同時正推行措施縮短專科門診輪候時間，包括理順跨科個案的轉介安排，以及設立綜合診所提供跨專業支援等。另將分階段推出全新的藥物送遞服務，並進一步推廣遙距視像診症服務。

另外，中醫藥發展基金自2019年正式啓動以來，已推出10多項資助計劃，範疇涵蓋人才培訓、設備及質量提升、中成藥註冊、中醫藥推廣及研究等。當局計劃向中醫藥發展基金注資，在今年度起支持基金就策略性主題委託大型培訓、研究及推廣，推展更多提升行業能力的項目，全方位助力本地中醫藥發展。