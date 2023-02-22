通報梁振英子買機票　助友靠害亂訂餐　地勤判80小時社服令

母公司為國泰航空的香港快運，其電腦系統在2019年底被人非法取用。有關人士盜用前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3,000港元的額外膳食及行李寄艙服務，又將用戶名稱改做「梁屎」。涉案的時任香港快運外判地勤人員早前承認不誠實使用電腦罪，今（22日）在東區裁判法院接受判刑。辯方求情時強調，被告已有真誠悔意。裁判官林子勤亦接納被告是一時好奇而犯案，遂按報告建議，判他履行80小時社會服務令。

22歲被告郭尚文原面對2項控罪，他承認於或於2019年12月23日，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦；但否認於2020年1月24日，在被捕後於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。結果他受審後，被裁定這項罪名不成立。

同案另一被告黎紹泓（24歲、便利店兼職員工）之前已承認1項刑事毀壞罪，同樣被判80小時社會服務令。案情指2019年12月，梁傳昕為他和家人購買香港快運的日本來回機票，共值近5萬港元。及後香港快運職員發現其帳戶訂了24份膳食及5個存放行李許可，並有多項資料被更改，包括將用戶名稱改做「梁屎」。郭尚文被捕後承認登入同事電腦，搜尋梁傳昕的航班資料，再將相關資料拍照傳到WhatsApp群組。黎紹泓繼而利用這些資料登入梁傳昕的帳戶，篡改資料及購買額外服務。郭尚文稱他拍照及上傳資料，只是通知同伴，讓他們確認梁振英到機場的傳聞是否屬實。

案件編號：ESCC 827/2022