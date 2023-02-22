訛稱聘助理圖詐騙選舉開支　前立會候選人曾錦榮認罪囚2個月

2020年立法會換屆選舉社會福利界候選人曾錦榮，被揭發向選舉事務處提交虛假選舉申報書，虛報曾聘請3名助理助選，以欺詐選舉開支。他因此被控1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為及1項企圖欺詐罪。他在上月初承認上述2罪，押後至今天（22日）在東區裁判法院判刑。雖然報告稱被告適合履行社服令，但法庭考慮到案件嚴重性，以及控方的陳詞，即使被告認罪後曾還押2周，仍決定判他入獄2個月。

28歲被告曾錦榮，報稱前屯門區區議員。被告被控於2020年9月29日，在選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性陳述；及於同日向選舉事務處虛假地表示，曾經在2020年立法會換屆選舉中，以每人港幣8,000元僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩為選舉助理，而招致選舉開支。

案情指被告於2020年7月30日向選舉事務處遞交提名表格，在2020年立法會選舉社會福利界參選。選舉原定於該年9月6日舉行，因疫情關係，該選舉延期一年舉行。根據相關條例，包括被告在內的候選人須於2020年9月29日或之前向選舉事務處遞交選舉申報書。被告於最後限期當日向選舉事務處遞交選舉申報書，並申請政府支付款項，指他曾招致選舉開支合共2.4萬港元以聘請3名選舉助理。選舉事務處對上述選舉開支存有懷疑，並無批出款項，且將其轉介給廉署跟進。廉署調查發現，上述3名被報稱選舉助理的人士既沒有協助被告競選，也沒有因而收取薪金。其中1人並不認識被告，另外2人則因其他原因曾在某些文件上簽名。

案件編號：ESCC 1876/2022