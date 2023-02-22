照顧者津貼將恒常化　當局擬設熱線提供情緒輔導服務

當局將於今年第3季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恒常化，受惠人數將由現時的8,000人增加至2025/26年度的1.2萬人，涉及經常開支每年約9億元。政府亦會於未來五年新增16間長者鄰舍中心，並於今年第4季擴展全數200多間長者地區中心和長者鄰舍中心的服務範圍，涵蓋退休生活規劃和樂齡科技推廣。醫管局的「離院長者綜合支援計劃」為有較高風險的離院長者提供6至8個星期的支援服務，政府將由今年第3季起擴大此項計劃，每年受惠人數由現時約3.3萬人增至4.5萬人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9,000人增至1.1萬人，涉及經常開支每年約7,400萬元。

今年10月起，政府會把兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額，涉及的開支每年約4.3億元。政府亦會在今年第3季設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務。預算案又建議提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%，既鼓勵僱主繼續聘用年長僱員，亦增加銀髮族的退休儲蓄。消息人士向東網透露，每月津貼金額將由2400元增加至3000元。當局亦會在今年第3季設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導等服務。據悉，服務將交由社會福利署公開招標。

除豁免私營安老院所涉的樓面面積地價外，政府決定提高每個發展項目能受惠的安老院舍面積，並建議進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積，以增加優質私營安老院供應。消息人士表示，安老院舍面積會由目前的5400平方米增至1.2萬平方米。消息人士表示，計劃於2003年推出至今有6個申請，其中1個已在2021年於屯門營運，其餘5個正處理申請。

特殊需要學前兒童方面，現時有約80間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心試行以到校模式，為正在輪候兒童體能智力評估、或經評估為有邊緣成長發展問題的學童提供訓練，並為他們的家長及教師提供支援。試行近3年以來，超過7成曾接受服務的學童順利銜接至主流小學。當局決定增撥資源，將「第一層支援服務」恒常化，並擴展到接近900間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需要的學前兒童提供支援。上述措施每年經常開支約1.74億元。