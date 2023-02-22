推女子落輕鐵路軌　濫藥精神病漢認罪被判6個月醫院令

曾濫藥多年且患有精神病的貨車司機，前年11月在屯門輕鐵大興北站月台上突然把1名女子推落路軌，該女子幸獲男友扶起只受輕傷。執法人員於同日拘捕該貨車司機，警誡下他稱在家中一直受蒼蠅困擾，加上當日賭馬輸錢，覺得事主嘲笑他，遂把她推落路軌。他今天（22日）在區域法院承認1項蓄意嚴重傷人罪，被暫委法官陳慧敏判處6個月醫院令。

報稱任貨車司機的34歲被告丘俊樂，今承認於2021年11月28日在屯門大方街輕鐵大興北站2號月台，非法及惡意傷害1名徐姓女子，意圖使她身體受嚴重傷害。未婚並獨居的被告過往有2次普通襲擊罪的案底，分別被判感化及緩刑。據辯方求情指被告自12歲起已患有精神病，且於2010年起服用咳水，2015年起更有服食K仔。辯方指案發前2日被告停服咳水，並受精神病影響犯案。法官則指被告與事主不相識，事主墜軌後約5分鐘才有列車駛經，事主只受輕傷並獲男友扶起，故其被撞風險較低。法官在考慮到被告的醫生報告後，採納精神科醫生建議，最終判處被告6個月醫院令。

案情指，當日下午4時許，47歲的女事主與男友在涉事月台等候輕鐵。事主經過被告身邊時，被告突推她落路軌，男友見狀即跳落路軌扶起事主。2人質問被告為何這樣做，被告最初稱「你要落去囉」，其後則否認事件並逃去，但閉路電視拍到案發經過。同日晚上被告在大興商場被拘捕。警誡下他稱家裏有很多蒼蠅，影響他的情緒，當日又賭馬輸錢且神經錯亂，當時覺得事主嘲笑她，所以推她落路軌。事主在事件中只受輕傷。

案件編號：DCCC 448/2022