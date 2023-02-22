殘疾人士專用泊位被濫用　運輸署2年取消22張灰證

為平衡及照顧不同類別的殘疾人士，包括有能力自行駕駛及未能駕駛的殘疾人士的出行需要，運輸署於2021年1月底實施新措施， 將路旁殘疾人士專用泊位的使用資格，由過往只供持有「傷殘人士泊車許可證」的殘疾駕駛者使用，擴展至「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書(即「灰證」)」的持有人。惟運輸署去年發出的許可證減少，發出的證明書反增多，不排除有專用泊位被濫用，署方指會監察相關情況，並指已取消22張「證明書」。

根據運輸署回覆議員質詢時指出，相關路旁專用泊位由2021年1月的469個，增加至去年1月的522個，惟發出的許可證則由同期的1,735個，減少至去年的1,699個。而由新措施影響，署方發出的證明書則由同期2,488個，微升1成至2,826個。

運輸署強調，為監察有關路旁專用泊位有否被不當使用，署方定期在使用率高的泊位地點及接獲市民投訴或舉報的地點進行調查，並署方會視乎調查結果向有關違反「證明書」批准條件的持有人發警告信及考慮取消有關的「證明書」。而自新措施實施至2023年1月底，運輸署在跟進個案後共取消22張「證明書」。惟執法部門沒有備存關於路旁專用泊位違例停泊的分項檢控數字。