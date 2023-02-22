新冠診症名額目前足應付需求　佔偶發性病人求診人次8%

政府於今年1月底撤銷新冠確診者隔離令的安排，醫管局的指定診所亦停止運作，目前共65間普通科門診診所為確診者提供治療，包括為合適人士處方新冠口服藥。有議員關注目前普通科門診的診症名額是否足以應付的確診者需求，以及有部分私家醫生拒絕醫治確診者或向其收取較高昂診金。醫務衞生局回覆指，現時預留予確診者的診症名額足以應付服務需求，另稱若市民懷疑遭歧視，可向平等機會委員會投訴。

醫務衞生局回覆議員楊永杰的書面質詢指，醫管局已增加預留給患有偶發性疾病，包括相關確診者的診症名額，並預留診症名額供較高風險的人士預約，確診者可透過醫管局手機應用程式HA Go內的「新冠關愛預約」程式或致電各普通科門診電話預約系統預約診症服務。過去一周，感染人士的求診人次佔普通科門診偶發性疾病病人的求診人次約8%，現時預留予感染人士的診症名額足以應付服務需求。近日前往公立醫院急症室求診的總人次平穩，自今年1月30日撤銷隔離令至2月14日期間，急症室總求診人次日均低於5,000。

至於部分私家醫生拒絕醫治確診者，或收較高診金。當局指，《殘疾歧視條例》「殘疾」的定義包括體內存在可能引致疾病的有機體，因此新冠確診者懷疑遭到歧視，可向平機會投訴。另現時法例亦並無賦權政府強制持牌私營醫療機構在特定情況下，須以特定收費水平提供特定服務。至於被問到有私家診所涉嫌違規向確診者收取新冠口服藥藥費，使用情況,包括私家醫生輸入的藥物處方紀錄。當局表示，一直密切監察政府供應的新冠抗病毒藥物使用情況，包括私家醫生輸入的藥物處方紀錄，當局會在有需要時與私家醫生跟進有關個案，例如要求相關私家醫生說明情況，如發現有懷疑違法行為，將採取適當行動。