預算案財赤擴大派糖手緊　一文看清有否受惠

最新發表的預算案，發放相當於半個月高齡津貼及及長者生活津貼。

2023/24年度財政預算案今日(22日)出爐，提到香港整體經濟在2022年收縮3.5%，本財政年度的財政狀況較預期差，估計仍將錄得約1,400億港元赤字，高於原來預算的560億元。而市民非常關心的電子消費券，縮皮減半至每人5,000港元。以下為財政預算案的派糖措施：

個人派糖措施

●向每名合資格的18歲或以上及新來港人士，發放5,000港元電子消費券

●寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限6,000港元

●寬減2023/24年度首2季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000港元為上限

●「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長至今年10月底，為每月超出200港元的實際公共交通開支提供3分之1的補貼，每月500港元為上限

●為參加2024年DSE的學校考生代繳考試費●

●為合資格電力住宅用戶戶口提供1,000港元電費補貼，每月50港元的電費紓緩金計劃延長至2025年年底●

●2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額至13萬港元

支援基層措施

● 向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼亦會作相若安排

●今年10月起把兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額，涉及開支每年約4.3億港元

●豁免「分間單位安裝獨立水錶計劃」下每個獨立水錶的水費按金及提供水錶費用，每個獨立水錶帳戶每4個月會有首12立方米免費用水量

支援企業措施

●寬減2022/23課稅年度百分之百的利得稅，上限6,000港元

●寬減2023/24年度首2季的非住宅物業差餉，每戶每季1,000港元上限

●今年7月起寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用，為期6個月

●「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限，延長至明年3月底

●提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%

房屋措施

●過渡性房屋預計未來2年有約1.4萬個單位啓用

●調低從價印花稅的稅階，減輕一般家庭首置負擔

醫療衞生措施

●2023/24年度投資在醫療衞生預算1,044億港元，增加公院病牀及手術室節數等

●向中醫藥發展基金注資5億港元

其他措施

●下年度發行不少於500億港元銀色債券及150億港元綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選項

●為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，鼓勵車主替換為純電動的士